Am Sträit ëm de Brexit-Accord, presentéiert di britesch Premierministesch Theresa May e Méindeg am Parlament hire Plang B.

Si wëll den Deputéierten am spéiden Nomëtteg nei Proposen op den Dësch leeën, fir den Austrëttsaccord mat der EU dach nach duerch d'Parlament ze kréien.Ee Knackpunkt an de Verhandlungen ass d'Solutioun fir d'Grenz tëscht der britescher Provënz Nordirland an Irland. Wéi britesch Medie mellen, géif d'Theresa May ee bilateralen Accord mat Irland ustriewen, fir déi ëmstridde Reegelung ze ëmgoen. De sougenannte Backstop gesäit vir, dass Groussbritannien an der Zollunioun mat der EU bleift, wa keen aneren Accord fonnt gëtt. D'Brexit-Hardliner fäerten, dass Groussbritannien domat op onbestëmmten Zäit un d'EU gebonne bleift.

Virum Hannergrond vun där onklorer Situatioun a Saache Brexit, kommen d'EU Ausseminister e Méindeg zu Bréissel beieneen. De Brexit steet wuel net offiziell op der Agenda, mä dierft awer um Bord vun de Berodungen intensiv diskutéiert ginn. Lëtzebuerg ass vertrueden duerch den Ausseminister Jean Asselborn.



Offiziell beschäftege sech d'Ministere mat der Situatioun no den ëmstriddene Walen an der Demokratescher Republik Kongo an dem Konflikt am Venezuela. Ee weidere Sujet ass virun den Europawalen am Mee d'Protektioun viru falschen Informatiounen an der Influenz duerch Drëttstaate wéi Russland. Donieft preparéieren d'EU Ausseminister de Sommet vun der Europäescher Unioun mat der Arabescher Liga am Fréijoer an Egypten.



Um Bord vum Conseil zu Bréissel sollen och Sanktioune géint véier Russen, 4 Syrier an eng Organisatioun wéinst dem Asaz an der Entwécklung vu chemesche Waffen decidéiert ginn. Dozou gehéieren och zwee presuméiert russesch Geheimagenten, déi am Mäerz zejoert de fréieren Duebelagent Sergej Skripal a Groussbritannien solle vergëft hunn.





Eng weider Reform vun der Währungsunioun steet e Méindeg am Mëttelpunkt vun den Diskussioune vun de Finanzminister vun der Eurozon. Et geet ënnert anerem ëm d'Ëmsetze vun den Decisiounen, déi um EU Sommet am Dezember getraff goufen, wat d'Stäerke vum Euro-Rettungsfong ESM an engem Budget fir d'Eurozon betrëfft. Och d'Situatioun an Italien dierft zur Sprooch kommen, nodeems am Sträit tëscht der EU Kommissioun an der Regierung zu Roum, iwwert d'Héicht vum italienesche Staatsbudget, eng Léisung fonnt gi war. Verschidde Memberlänner reprochéiere Bréissel ze séier noginn ze hunn.