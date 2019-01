Et géife massiv Ënnerscheeder ginn tëscht den Tauxen, déi offiziell gëllen, an deem wat multinational Entreprisen effektiv ënnert dem Stréch bezuelen. Dat schreift d'Süddeutsche Zeitung a berifft sech op dës Etüd, déi um Dënschdeg soll publizéiert ginn.Deemno géifen et zum Beispill am Grand-Duché déi gréissten Differenze ginn. Offiziell hätt den Taux an de Joren 2011 bis 2015 bei 29 Prozent geleeën, sou d'Etüd. Tatsächlech géifen d'Entreprisen an der Moyenne awer nëmmen 2 Prozent bezuelen.An Däitschland géif den Taux u sech bei 30 Prozent leien. Der Etüd no hätten d'Konzerner awer just 20% u Steiere bezuelt.Och a Länner wéi Ungarn, Holland a Éisträich wier de Gruef tëscht dem eigentleche Steiersaz an dem wat effektiv bezuelt gëtt, méi grouss wéi d'EU-Moyenne. De Sven Giegold, Spriecher vun der grénger Fraktioun am Europaparlament, fuerdert dowéinst méi Transparenz iwwert d'Steierpraktike vu multinationalen Entreprisen.D'EU misst de Bierger virun den Europawalen am Mee weisen, dass si eppes Effikasses géint dubiéis Steierpraktike op d'Rei kritt. Mat dëse Wierder gëtt de Sven Giegold vun der Süddeutschen Zeitung zitéiert.