Den europäesche Geriichtshaff huet eng Reegelung an Éisträich gekippt, no där just Leit, déi eng bestëmmte Relioun hunn, fräi kréien oder méi an der Pai.

© AFP Archivbild

Dem Geriicht zu Lëtzebuerg no, géifen doduerch Leit opgrond vun hirer Relioun diskriminéiert.





EuGH kippt éisträichesch Reeglung / Reportage Maxime Gillen



Am gréisstendeels kathouleschen Éisträich ass Karfreideg e gesetzleche Feierdag, ma dat awer nëmme fir verschidde protestantesch an al-kathoulesche Kierchen. All déi aner Leit mussen deen Dag ganz normal schaffe goen a kréien och näischt méi an der Pai.

Dowéinst ass en Employé vun engem Detektivbüro, dee keng vun dëse Reliounen huet, an Éisträich bis virun dat Iewescht Geriicht gaangen. Hien wollt och e Feierdagssupplement well hien deen Dag geschafft huet.

Dat Iewescht Geriicht an Éisträich huet dës Fro dunn un den Europäesche Geriichtshaff weiderginn an deen huet dem Employé Recht ginn. Dass dëse Feierdag nëmme fir verschidde Leit gëllt, wier eng kloer Diskriminéierung an deemno net legal, seet den Antoine Briand, Pressespriecher vum Europäesche Geriichtshaff.

Bis Éisträich seng Legislatioun geännert huet, mussen Employeuren elo all hire Leit op Karfreideg entweder fräi ginn oder a Plaz e Feierdagssupplement ausbezuelen.