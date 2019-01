Räisbaueren am Myanmar. © AFP

Douanestaxen op Räis: Rep. Bill Wirtz



De Räis am Supermarché kann doduerch méi deier ginn, confirméiert den Europadeputéierte Christophe Hansen.

Am Europäesche Conseil hate sech Länner, déi an Europa Räis produzéieren, dorënner virun allem Italien, mä och Frankräich, Portugal oder Spunien, dofir staark gemaach, dass Räis aus dem Kambodscha an dem Myanmar, deenen hir Räisimporter an Europa an deene leschte Jore staark an d'Luucht gaange sinn, extra besteiert ginn.De Lëtzebuerger Europadeputéierte Christophe Hansen ass Member vum Comité fir internationalen Handel vum Europaparlament. Hie seet, dat wier eng Schutzmoossnam, fir europäesch Bauere virun auslännescher Konkurrenz ze schützen.Den CSV-Politiker gëtt zou, dass dës Handelsmesurë vu Bréissel de Präis vum Räis am Supermarché kënnen erop setzen. Importéierte Räis aus deene Länner gëtt duerch den Zoll méi deier, mä och lokal europäesch Produzente kéinte sech duerch e Manktem u Konkurrenz dozou motivéiert fillen, fir de Präis nees eropzesetzen.Myanmar a Kambodscha profitéieren am Moment vum "Everything But Arms": Dat ass en Accord, deen Entwécklungslänner d'Méiglechkeet gëtt, fir Landwirtschafts- an Industriegidder zollfräi ze exportéieren. Aus engem Bléckwénkel vun Entwécklungspoltitik versteet de Christophe Hansen, dass d'Decisioun net evident ass.De Problem wier, dass de Räis aus deenen zwee Länner net fair gehandelt géing ginn. Anescht hätte mir, sou de Christophe Hansen, nämlech eng aner Diskussioun.