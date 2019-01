D’Parlamentarier halen den aktuelle Prozess fir intransparent. No der Kontrovers ronderëm den Herbizid Glyphosat an den Autorisatiounsprozess vun dësem Wierkstoff, hat d’Europäescht Parlament eng Spezialkommissioun aberuff. Dës sougenannt PEST-Komissioun fuerdert, dass Studien iwwer d’Wierkstoffer ëffentlech gemaach ginn, an dass d'Memberstaaten am Europäesche Conseil offe leeën, wéi si ofstëmmen.

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen seet, dass och Laangzäit-Effekter solle kontrolléiert ginn, fir no weideren Etüden ëmmer nees ze kontrolléieren, ob et keng Laangzäitfolge ginn.

De Glyphosat gëtt vun der amerikanescher Agro-Chemie Entreprise Monsanto produzéiert, déi zënterhier vum däitsche Pharmakonzern Bayer opkaaft gouf. De Glyphosat koum an d’Kritik no enger Etüd vun der Agence fir Kriibsfuerschung vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO, an deem de Wierkstoff als “potenziell kriibserreegend” beschriwwe gouf. De Christophe Hansen preziséiert awer, dass dat just a grousse Quantitéiten de Fall wier. Am Beispill vum Béier misst een 1.000 Liter Béier den Dag drénken, ier een ee Risiko hätt.

De Sujet wier heiansdo ze politiséiert, mengt den CSV-Politiker. Et misst een der wëssenschaftlecher Method trei bleiwen.

Et wier besser ze kucken, ob de Produkt um Terrain géing richteg agesat ginn, sou de Christophe Hansen.

Zanter d’Monsanto-Patent um Glyphosat ofgelaf ass, ginn et verschidden Entreprisen, déi ähnlech Produkter wéi de RoundUp vu Monsanto hierstellen. Déi Lëtzebuerger Regierung hat sech 2017 géint eng Reautorisatioun vum Glyphosat am Europäesche Conseil agesat.