Steierunanimitéit am Europäesche Conseil / Rep. Bill Wirtz



Och de Finanzminister Pierre Gramegna huet sech géint Concessiounen op dësem Sujet ausgeschwat.

An engem Positiounspabeier schreift d’Europäesch Kommissioun, dass d’EU sech zënter 26 Joer selwer blockéiert, well d’Memberstaate bei Steierproposen ee Vetorecht hunn. Länner wéi Frankräich drécke jo bekannterweis op Mesurë wéi eng Digitalsteier op groussen Entreprisen. Dës Steier gëtt zum Beispill vun Irland blockéiert.

De Flavien Tulliez ass Steierexpert a Manager am Beräich Comptabilitéit zu Lëtzebuerg: Hie seet, dass de Grand-Duché duerch Steierharmoniséierung leide kéint, mä och, dass ganz Europa negativ betraff wier, well de ganze Kontinent schlussendlech manner kompetitiv kéint ginn. De Flavien Tulliez kënnt selwer aus Frankräich a seet, dass säi Land sech mat héije Steiere kee Gefale géing maachen. Dat géif een um Mouvement vun de “Gilets jaunes” am Moment gesinn.

Déi Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz mengt dogéint, dass een d’Unanimitéit, an domat d’Vetorecht vu Lëtzebuerg, misst opginn. Si seet et fir eng Fro vu Fairness: Et wier net an der Rei, dass kleng Entreprise voll Tauxe misste bezuelen, wärend grouss Entreprise manner bezuele géingen.

Déi Gréng Politikerin mengt och, dass een d’Digitalsteier, déi vu Paräis proposéiert gëtt, misst iwwer den Artikel 116 vum Lissabonner Vertrag aféieren.

Den Artikel 116 erlaabt et, Onreegelméissegkeeten am Marché intérieur mat Mesuren ze behiewen. Well Mesure wéi d’Digitalsteier allerdéngs vun der Kommissioun als “Steier” bezeechent gëtt, kéint esou een Auswäichmanöver vum Europäesche Geriicht zu Lëtzebuerg blockéiert ginn.

Sécher ass am Moment, dass d’Eestëmmegkeetsreegel an der noer Zukunft och weider bestoe bleiwe wäert.