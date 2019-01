Eestëmmechkeet bei Steierfroen / Reportage Bill Wirtz



Lëtzebuerg géif esou säi Vetorecht zu Bréissel verléieren. De Finanzminister Pierre Gramegna huet sech dogéint ausgeschwat.An all de Lëtzebuerger Parteie ginn et Ënnerscheeder um Dossier vun der Eestëmmegkeet. Fir den Europadeputéierte Charles Goerens misst d'Diskussioun iwwer d'Prozedur erausgoen. D'Fro misst sinn, wéi eng Steierpolitik een am 21. Joerhonnert muss hunn. Den DP-Politiker ass awer kloer géint Steierharmoniséierung bei Betriber. Et misst ee just kucken, fir d'Ecarte méi kleng ze maachen.De Charles Goerens seet awer och, dass hien d'Propose vun enger Digitalsteier, duerch déi d'Diskussioun iwwer d'Eestëmmegkeet nees opkomm ass, ënnerstëtzt.De Flavient Tulliez ass Steierexpert a Manager am Beräich Comptabilitéit zu Lëtzebuerg. Hie seet, dass eng Digitalsteier géif vum Konsument bezuelt ginn.De Flavien Tulliez seet och, dass wann d'EU op de Wee geet, fir Betribssteieren ze harmoniséieren, da wäert se sech iergendwann och gezwonge fillen, fir bei der Besteierung vun de Persounen nozebesseren, well Länner hir Fiskalitéit einfach kéinten iwwer d'Persounebesteierung nees méi kompetitiv maachen.Den Europadeputéierte Georges Bach seet, dass d'Opléise vun der Eestëmmegkeet souwisou just eng Fro vun der Zäit wier. Als klengt Land kéint een net ëmmer säi Veto benotzen. Gemeinsam Minimumme wiere gutt, an et misst een Ecartë méi kleng maachen, sou den CSV-Politiker. Hien seet, dass seng Partei sech positionéiere muss. Bannent der CSV kann dat zu Reiwereien tëschen dem wirtschaftlech méi liberalen an deem méi sozial orientéierte Fligel vun der Partei féieren.