Jeunesses Européenne/Reportage Maxime Gillen



Dat am Kader vun der Associatioun Jeunesse européenne du Luxembourg, déi virun e puer Joer erëm opliewe gelooss gouf.

D'Associatioun a sech gëtt et schonn zanter dem 2. Weltkrich. Richteg aktiv war se awer scho laang net méi. Viru ronn dräi Joer dunn, hunn e puer Lëtzebuerger Studenten d'Iddi opgegraff an erëm nei opliewe gelooss.

D'Jeunesse européenne du Luxembourg, dat sinn de President Christophe Origer, de Vizepresident Eric Weber an eng Equipe vu ronn enger Dose Leit ronderëm. Hiert d'Zil: Si wëllen iwwer Europa informéieren, diskutéieren an d'Leit erëm fir den europäesche Projet begeeschteren. D'Motivatioun dofir kënnt aus dem Wonsch, populisteschen Iddien eppes entgéintzesetzen, esou de Christophe Origer.

„Et kënnt, well mir gesinn hunn, dass et a ville Länner niewent Lëtzebuerg an der Europäescher Unioun vill Richtunge ginn, déi géint Europa ginn, déi géint déi Europäesch Unioun ginn, a mir einfach der Meenung sinn, dass mir et net sollen dozou komme loossen hei zu Lëtzebuerg a mir virdru sollen de Mond opmaachen a soen, wat mir denken a fir déi Europäesch Unioun schwätzen.“

En vue vun den Europawalen de 26. Mee huet d'Jeunesse en 10-Punkte-Plang fir Europa ausgeschafft. Dorënner si Fuerderunge wéi d'Poste vum Kommissiouns- a vum Conseilspresident zesummenzeleeën, fir als EU besser kënne mat enger eenzeger Stëmm ze schwätzen. Iwwerhaapt hunn déi 10 Punkten eppes gemeinsam: bei en alleguer geet et dorëm d'Unioun méi effikass ze maachen. Zum Beispill och duerch d'Ofschafe vun der Unanimitéitsreegel bei Decisiounen tëscht de Memberstaaten.

Mat dësem Programm ginn déi Jonk elo bei déi eenzel Parteien an aktuell Europadeputéitert – an der Hoffnung, dass déi e puer vun hire Punkten an hire Walprogramm abauen. Iwwerhaapt missten d'Europawale méi eescht geholl ginn, esou de Christophe Origer.

„Ech mengen, dass mir oft de Problem hunn, dass d'Europawale bei eis zu Lëtzebuerg bëssen zweetrangeg behandelt ginn, dass mir se eigentlech net vill diskutéieren oder thematiséieren, dass mir zum Beispill och bei den Europalëschten, déi mir gesinn, net onbedéngt Kandidaten hunn, well et Europäer sinn, mä och heiansdo ausgedéngten Nationalpolitiker hunn. An ech mengen, dat ass eppes, wou mir einfach erëm mussen déi Motivatioun, déi Begeeschterung fir Europa – och d'Parteien, och d'Politiker hei zu Lëtzebuerg – erëm musse probéieren eriwwerzebréngen.“

An interessanterweis schéngt de Brexit bei där Missioun ze hëllefen.

„Vill vun eise Memberen, déi bei eis komm sinn, dat ass wéinst dem Brexit. Well si gesinn, wat ka geschéien, wann esou e Mouvement géint Europa ëmmer méi breet gëtt. Vill Leit, grad elo, wou ee gesäit, wou de Brexit hiféiert, dat definitiv net wëllen an ech mengen, dat ass dat, firwat een eigentlech elo muss dovu profitéieren, fir de Leit ze soen 'Dat do wëlle mir net, da komm mir kucken och, dass et net kënnt a komm mir engagéieren eis fir Europa'.“

De 6. Februar huet d'Associatioun en éischt Evenement, wou si mat Politiker iwwert hir 10 Punkte wëll diskutéieren. Déi 400 Plazen am Public ware bannent Stonnen ausverkaaft.