Dat schreift d'Welt am Sonntag a berifft sech op ee vertraulechen Dossier vun der EU-Kommissioun. An deem stéing, datt d'lescht Joer ronn 51.000 Migranten iwwert Tierkei an der EU ukoumen, dat Joer virdrun wieren et 41.000 gewiescht. Bei de Leit géif et sech virun allem ëm Tierken, Syrer, Iraker an Afghanen handelen. An 90 Prozent vun de Fäll, esou Estimatiounen, solle Passeuren d'Flüchtlinge bei hirer Flucht gehollef hunn.

2016 hat d'EU mat Ankara ee Flüchtlingsdeal ausgehandelt. Mat deem sollt d'Tierkei géint Passeure virgoen an illegal Flüchtlingen, déi a Griicheland ukommen, zeréckhuelen. A Konterpartie krit d'Tierkei finanziell Ënnerstëtzung. Ma Griicheland géif kaum nach Migranten zeréckschécken, heescht et op der anerer Säit.