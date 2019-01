© AFP (Archiv)

Um Dësch leien eng Dosen Amendementer, mat deenen d'Volleksvertrieder méi Afloss op dee Prozess wëlle kréien. Iwwert wéi eng Amendementer ofgestëmmt gëtt, decidéiert de Parlamentspresident eréischt fir den Optakt vun der Debatt. Am meeschte Chancen huet eng Demande vun der Labour-Deputéiert Yvette Cooper. Si wëll d'Regierung dozou zwéngen, Bréissel ze froen de Brexit ze verleeën, sollt bis Enn Februar keen Austrëttsaccord ratifizéiert sinn. De Vott fänkt um 20 Auer eiser Zäit un.Mat enger däitlecher Majoritéit hat d'Parlament viru gutt zwou Wochen der Theresa May hiren Austrëttsaccord mat Bréissel refuséiert. Domat gëtt d'Gefor, dass et den 29. Mäerz zu engem net gereegelte Brexit kënnt, ëmmer méi grouss. Trotz där hefteger Defaite an de Fuerderunge vun den Deputéiert, huet d'Theresa May kee Plang B presentéiert. Si hofft, hiren Accord dach nach retten ze kënnen.