Virun der Ofstëmmung gouf vill diskutéiert. D'Brexit-Hardliner, déi schonn d'Theresa May wollte stierzen, wëllen dobäi der EU d'Schold ginn. Et géif villes drop hindeiten, datt si d'Ufro vum Brady wëllen ënnerstëtzten an der Premierministesch en neien Optrag wéilte ginn, fir en neien Deal ze verhandelen. Falls d'EU dann awer net géif alenken, wier si dru Schold, wann et den 29. Mäerz zu engem Chaos-Brexit géif kommen.Bréissel dogéint hat schonn am Virfeld annoncéiert, dat ee keng weider Zougeständnesser wéilt maachen, eng Alternativ zum aktuellen Deal huet d'EU ofgeleent. Fir d'Liberal-Demokraten am britesche Parlament wier dofir en zweete Referendum eng besser Alternativ, wéi en No-Deal mat der EU.Als éischt gouf iwwer d'Propos vum, de Chef vun der Oppositioun, ofgestëmmt, datt de Brexit no hanne verluecht gëtt, fir ebe méi Zäit ze hunn, fir e gereegelte Brexit virzebereeden an eventuell eng Zollunioun mat der EU anzegoen.. Dëst gouf awer wéi erwaart mat enger knapper Majoritéit ofgeleent. 296 Membere vum Parlament hunn dofir gestëmmt, 327 awer dogéint.De Virschlag vun der, en haarde Brexit ouni Deal auszeschléissen an en zweet Referendum z'organiséieren, gouf och ofgeleent. Hei hu just 39 Membere vum Parlament dofir gestëmmt. Donieft haten d'Schotten och proposéiert, datt si an der EU kéinte bléiwen. Dëst gouf awer och net ugeholl.D'Propos vumgouf just ganz knapp ofgeleent, mat 301 géint 321 Stëmmen. Hien hat virgesinn, op dat d'Parlament fir e puer Sëtzunge géif d'Kontroll vum Brexit-Deal kréien, fir eben un dësem ze schaffen a virzebereeden an domadder d'Regierung ronderëm d'Theresa May dës Kontroll ewechzehuelen.De Virschlag vun der Deputéierthuet virgesinn, datt et keen No-Deal-Brexit ka ginn. Domadder hätt si d'Theresa May ënner Drock gesat, well déi bis Enn Februar en Deal hätt missten hikréien, soss hätt Groussbritannien ugefrot, fir de Brexit op Enn 2019 ze verleeën. Ma och dëse gouf mat 298 op 321 ofgeleent. Dobäi bleift den Datum vum 29. Mäerz weider bestoen.Och d'Propos vum, fir de Brexit-Datum op 2 Joer no hannen ze verleeën gouf net ugeholl, dat mat 322 Stëmmen zu 290.Dono ass et nach ëm d'Propos vumgaangen, déi de Backstop nach eng Kéier verhandelt wëll gesinn, respektiv esouguer komplett geännert soll ginn. Hei huet d'EU awer confirméiert, datt een de Backstop net méi verhandelt soll ginn. De Backstop gesäit nämlech vir, datt de Brexit net komplett antrëtt, esoulaang keng Léisung tëscht Irland an Nordirland fonnt gouf. De Backstop géif domadder och verhënneren, datt et op der Insel zu Grenzkontrolle géif kommen.