Extrait Jean Asselborn



Mir hunn d’Limitten erreecht vun eiser Capacité d’accueil, seet den Ausseminister Jean Asselborn am Kontext vum Ophuele vu Flüchtlinge vum Rettungsschëff Sea-Watch 3. Déi 47 Migrante kënnen no bal 2 Wochen endlech an Italien u Land goen. Dat huet den europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter ordonnéiert.Nieft Lëtzebuerg sollen och Däitschland, Italien, Malta, Rumänien, Portugal a Frankräich Leit ophuelen. E Chiffer konnt den Ausseminister nach net nennen. Hien huet awer kloer gesot, datt een zwar ëmmer bereet ass, ze hëllefen, wann ee kann, een allerdéngs un d’Limitten kënnt.

Déi ganz Ausso vum Jean Asselborn



Mir hunn zanter Dezember 2018 en extreme Aflux u Migranten, déi aus Italien kommen. Déi Zuel geet elo op 200. Dat si Leit, déi d'Prozedur an Italien ugefaangen hunn, se do net fäerdeg maachen, an dann d'Land a Richtung Lëtzebuerg, wouhinner si guidéiert ginn, verloossen, esou de Jean Asselborn.Den Ausseminister huet wëlles, dem italieneschen Ausseminister en Donneschdeg kloer ze soen, datt, wann een deen Aflux net an de Grëff kritt, Lëtzebuerg net méi capabel ass, nach zousätzlech Leit vun de Schëffer opzehuelen, déi Capacitéit hätt een net méi. Am Prinzip wéilt een ëmmer hëllefen, mä Lëtzebuerg géing dat do net packen.

Flüchtlingsdrama virun der Küst vun Dschibuti an Ostafrika

No Informatioune vun de Vereenten Natiounen waren zwee Booter mat Migranten u Bord verongléckt. En Dënschdeg de Mëtteg goufe fënnef Doudesaffer gebuergen, souwéi e puer Iwwerliewender. Eleng mat engem vun deenen zwee Booter sollen 130 Migrante ënnerwee gewiescht sinn. Iwwert dat zweet Boot ginn et keng Donnéeën. Wéi et vun Aenzeien heescht, wieren déi zwee Booter, déi iwwerfëllt waren, ongeféier eng hallef Stonn nodeems ze fortgefuer waren, duerch déi vill Wellen ënnergaangen.