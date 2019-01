Brexit: The Day After (30.01.2019) Och nodeems elo dat britescht Parlament seet, wat et wëll, ännert sech un der Brexit-Situatioun net wirklech eppes.

D'Fronten tëscht London a Bréissel bleiwe verhäert. Groussbritannien, Regierung an och elo d'Parlament, wëllen no verhandelen, dat awer wëll d'Europäesch Unioun net.

''She did it ! ... Now it's up to EU. '' En Titel ënner aneren, aus der Britescher Presse, de Moien. Mam Message: elo huet d'EU nees de Schwaarze Péiter!

Et ass der Premier Ministesch Theresa May effektiv gelongen, fir eng knapp Majoritéit hannert sech ze kréien, fir den Nee zu engem haarde Brexit.

Mat virop awer dem Optrag: nees en neit Kapitel an de Verhandlunge mat der EU opzeschloen.