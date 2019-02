Nimm huet hien awer keng genannt. Et handelt sech heibäi ëm déi zweet Lëscht vun de Giele Gileten fir des Walen am Mee.



Viru kuerzem eréischt hat d'Ingrid Levavasseur eng Lëscht presentéiert. Wat déi nei Lëscht betrëfft, géifen eng 40 Leit dorobber stoen, sou de Spriecher. Et wiere Leit aus ganz Frankräich mat ënnerschiddlechen Horizonter. Et wéit een Europa änneren. Et géif Villes, wat nees misst an d'Rei bruecht ginn. Déi 40 Kandidaten hunn sech ënnerschiddleche Prioritéite gesat, ënnert anerem d'Kafkraaft, d'Pensionären oder nach d'Immigratioun souwéi Steiergerechtegkeet.