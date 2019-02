Internat.: Am meeschte gelies

© John THYS / AFP

Wann de Brexit ëm méi wéi dräi Méint verréckelt gëtt, muss Groussbritannien de Gesetzer no Europawalen am Mee organiséieren an nei EU-Deputéierter bestëmmen.

Dat geet ganz kloer aus den EU Verträg ervir, sot haut eng Spriecherin vum Europaparlament zu Bréissel.

Géif Groussbritannien déi Obligatioun ignoréieren, wier mat Plaintë vu Bierger ze rechnen, deenen d'Walrecht virenthale gi wier.

Op der Insel gëtt ëmmer méi driwwer spekuléiert, datt d'Regierung den Austrëttsdatum vun 29. Mäerz kéint verréckelen. Domadder missten déi aner 27 Memberlänner dann awer alleguerten averstane sinn.