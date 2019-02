Jeunesse Européenne Lëtzebuerg (06.02.2019) De Bierger nees méi no sinn, dat ee vun de Wënsch vun de jonken Europäer, elo di lescht Méint virum Walkampf wéilt ee Leit motivéieren wielen ze goen.

Eent ass sécher: Zu Lëtzebuerg wiele mer de 26. Mee 6 Vertrieder fir d'Europaparlament. D'Jeunesse Européenne du Luxembourg organiséieren am Virfeld vun de Walen Konferenzen an Informatiounsowenter.Um Mëttwoch den Owend geet et ëm d’ Zukunft vun Europa, wou se och en 10-Punkte-Plang presentéiere fir e méi demokratescht Europa.Brexit, Klimawandel, Digitaliséierung, d'Unioun steet viru grousse Changementer an Erausfuerderungen.

https://www.jeunesseeuropeenne.lu/ten-points