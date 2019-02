Ass d'EU-Kommissioun am Hierscht nach vun 1,9 % Croissance an den 19 Euro-Länner fir dëst Joer ausgaangen, sou gi sech elo nëmme nach 1,3 % erwaart.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

De Grond fir d'Verbesserung vun der Prognos vum Wuesstem ass, datt een nieft Däitschland och an Italien an a Frankräich vun enger méi gerénger Entwécklung ausgeet. Donieft wären d'Prognose wéinst internationale Spannungen an engem méiglech chaotesche Brexit mat Onsécherheete beluecht.