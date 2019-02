© AFP

E Rumän, deen zanter 2003 an Irland wunnt, hat virum europäesche Geriichtshaff geklot. Am Januar 2009 hat de Mann bei den ireschen Autoritéiten d'Familljeleeschtungen, an dësem Fall d'Kannergeld fir seng 2 Kanner, déi a Rumänien wunnen, ugefrot.De Mann hat vun 2003 bis 2009 an Irland geschafft a gouf dono aarbechtslos. Vun dunn u krut hien Aarbechtslosegeld an zanter 2013 Krankegeld.Tëscht 2009 an 2010 krut hien Aarbechtslosegeld, wou hie keng Beiträg huet misste bezuelen. Fir déi Period huet Irland dann och d'Kannergeld verweigert, mat der Erklärung, datt hien net d'Viraussetzunge fir Kannergeld an Irland ze kréien géif erfëllen. De Mann hat dogéint geklot an d'irescht Geriicht hat d'Fro weider un den europäesche Geriichtshaff ginn.Dësen huet festgestallt, datt eng Persoun, déi aus engem EU-Memberland kënnt, dat selwecht Recht op d'Familljeleeschtungen huet, wéi all aner Persoun an deem Land, och wann d'Kanner an engem aneren EU-Land liewen. Och wieren dës Leeschtungen net doru gebonnen, datt d'Persoun eng Aarbechtsplaz hätt.D'Riichter hunn awer präziséiert, datt dës keng Entscheedung iwwert en nationale Rechtssträit wier, dowéinst géif de Fall och zeréck un d'irescht Geriicht goen.