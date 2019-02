"Robust, awer konstruktiv" Gespréicher tëscht May a Juncker (07.02.2019) E Brexit ouni Ofkommes, e sougenannten No-Deal, wier eng Katastroph fir jiddereen, dat war de Message un d’Premierministesch, déi op Visitt zu Bréissel war.

Et bleiwen nach genee 50 Deeg bis zum Brexit an d’Theresa May huet net wëlles, de Stéchdatum réckelen ze loossen. "Robust, awer konstruktiv" wieren d'Gespréicher gewiescht en Donneschdeg zu Bréissel tëscht der Theresa May an dem Jean-Claude Juncker, wat wuel souvill heescht, wéi dass et haart hiergaangen ass, mä een no baussen hi weider Optimismus verbreede muss.



Et bleift awer dobäi: Bréissel wëll den Austrëttspabeier net nei verhandelen, déi britesch Premierministesch brauch awer wéinstens kleng Zougeständnesser, fir hiert Parlament ze iwwerzeegen.