An dem Kontext kommen zu Bréissel d'EU-Ambassadeure beieneen. Frankräich hat en Donneschdeg annoncéiert, dass een d'Initiative wéilt ënnerstëtzen, fir d'EU-Reegele fir Pipelinen aus Drëttstaaten ze verschäerfen. Sou ee Schrëtt kéint allerdéngs Problemer fir déi geplangte Gas-Pipeline Nord Stream 2 tëscht Däitschland a Russland bedeiten. Fir dass Decisioun vun den EU-Staaten valabel ass, ass eng qualifizéiert Majoritéit néideg. Dono kéinte Verhandlunge mam EU-Parlament iwwert d'Direktive ufänken.



Nord Stream 2 soll vun Enn des Jores un russesche Gas duerch d'Ostsee an Däitschland transportéieren. Däitschland géif dee Moment den Haaptdistributeur fir russeschen Äerdgas a Westeuropa ginn. Polen an d'Ukrain géifen als Transitlänner fir Gasliwwerungen u Bedeitung verléieren.