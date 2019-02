49 Deeg nach: D’Deadline fir de Brexit réckelt ëmmer méi no an en haarde Brexit gesäit am Moment am Wahrscheinlechsten aus.

X

Prepare4Brexit/Reportage François Aulner





Fir den Optakt vun der Konferenz an der Chambre de Commerce war den Ausseminister och do. De Jean Asselborn behält Hoffnung, datt et awer en Deal gëtt, vläicht dank der Propose, déi de Chef vum Labour, den Jeremy Corbyn der konservativer Premierministesch Theresa May gemaach huet. Eng Propose, déi ënnert anerem virgesait, datt Groussbritannien sech weider un enger Rei EU-Standarden hällt an deels am Bannemaart bleift. Et wier eng vun den eenzege gudden Nouvellen vun de leschte Stonnen



De Jean Asselborn





En Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ouni Accord, dat gëtt „extrem brutal“, sou d‘Celine Gauer vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg. D’Chambre de Commerce hat en Echange mat der Lëtzebuerger Wirtschaftswelt organiséiert, bei deem méi wéi 200 Vertrieder an Akteuren aus der Wirtschaft dobäi warem.



Fir den Optakt vun der Konferenz an der Chambre de Commerce war den Ausseminister och do. De Jean Asselborn behält Hoffnung, datt et awer en Deal gëtt, vläicht dank der Propose, déi de Chef vum Labour, den Jeremy Corbyn der konservativer Premierministesch Theresa May gemaach huet. Eng Propose, déi ënnert anerem virgesait, datt Groussbritannien sech weider un enger Rei EU-Standarden hällt an deels am Bannemaart bleift. Et wier eng vun den eenzege gudden Nouvellen vun de leschte StonnenEn Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU ouni Accord, dat gëtt „extrem brutal“, sou d‘Celine Gauer vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg. D’Chambre de Commerce hat en Echange mat der Lëtzebuerger Wirtschaftswelt organiséiert, bei deem méi wéi 200 Vertrieder an Akteuren aus der Wirtschaft dobäi warem.

Brexit-Szenarien - Pit Everling



Aus Siicht vun der EU ass et, politesch absolut nozevollzéien, datt London nom Austrëtt aus der EU d’Relatioun net ka sou sinn wéi se elo ass. Dat wier soss eng Invitatioun fir aner Länner auszetrieden. En haarde Brexit kann net sou gutt sinn wéi e Brexit mat Deal.D’Preparativen um Niveau vun der EU si minimal: de Loftverkéier soll eenegermosse normal kënne virugoen an d’Bierger solle kënne weider do liewen, wou se sinn. Déi eenzel Memberstaaten, dorënner Lëtzebuerg, hunn awer och eege Pläng preparéiert – Gesetzer preparéiert, op d’mannst ofzefiederen. Hei dierfe Staaten net ze generéis sinn, sou d’Celine Gauer.Un d’Entreprisen war et den dréschene Message: mir beroden iech gär, mee dir musst iech preparéieren. D’Konsequenze sinn extrem spezifesch fir all eenzelne Sekteur oder souguer Betrib, wéi ee konnt op der Konferenz feststellen: wat geschitt mam Dateschutz? Wat geschitt mat den Zertifikater oder Breveten, déi haut zielen? Besuergt war een och, iwwert wat mat de Schüler op de briteschen Unie geschitt. Verschidden Unien hu jo proposéiert, fir nach 2 Joer laang déi nämmlecht Admissiouns-Regelen z'applizéieren, duerno muss verhandelt ginn.