Klaus Welle op Besuch zu Lëtzebuerg (08.02.2019) De Generalsekretär vum Europaparlement huet eng Konferenz iwwert d'Europawahlen an Zukunft vun der Unioun hei am Land gehaalen.

Et wëll een, datt sech esouvill Bierger ewéi méiglech bei den Europawale bedeelegen, dat sot de Generalsekretär vum Europaparlament Klaus Welle e Freideg am Kader vun enger Konferenz an der Maison de l'Union Européenne an der Stad. De Generalsekretär vum Europaparlament war e Freideg zu Lëtzebuerg, fir ënnert anerem iwwert d'Europawalen an d'Zukunft vun der Unioun ze schwätzen. Am Kader vun den Europawalen, wäert d'Europaparlament de Leit dann och eng Hellewull Informatiounen zur Verfügung stellen an Evenementer europawäit organiséieren. An deem Kontext, géifen an der Unioun eng 200.000 Mënsche mat hëllefen.





D'Europaparlament wëll d'Leit virun allem informéieren, wat Europa op regionalem a lokalem Niveau mécht. D'Zil wier et, de Leit net nëmmen d'Gesetzer méi no ze bréngen, ma praktesch z'informéieren, ewéi zum Beispill iwwert d'Lutte géint den Diabetis oder de Futtball. Donieft géif d'Europaparlament d'Spëtzekandidate vun de Parteien ënnerstëtzen. An deem Kontext géifen eng 3.000 Journalisten op Bréissel invitéiert ginn. Dem Klaus Welle no, géif et den Ament awer vill Veronsécherung an der Unioun ginn.

D'Europäesch Unioun wier zwar gewuess, ma hätt mat villen Erausfuerderungen ze kämpfen, esou de Klaus Welle. Ënnert anerem wéinst der Finanzkris vun 2008 an dem Brexit. An Zukunft misste virun allem den digitale Bannemaart an d'Energieunioun weider entwéckelt ginn. Ma och bei den Theme Sécherheet, Klimaschutz a Chômage misst méi gemaach ginn. Dowéinst wéilt een an Zukunft eng Unioun schafen, déi op Chancë baséiert.

Zejoert hat EU d'Enn vun der Griicheland-Kris gefeiert. Dem Euro-Rettungsschierm no, wieren an de leschten 8 Joer eng 289 Milliarden Euro u Kreditter un Athen gefloss am Géigenzuch fir drastesch Reformen a Sozialkierzungen. Zënterhier huet sech de Wirtschaftswuesstem verbessert. An de leschte Joren hätt Griicheland enorm Efforte gemaach, esou de Klaus Welle.

De Klaus Welle war laang Zäit de Generalsekretär vun der EVP, grad ewéi de Generalsekretär vun där Partei am Europaparlament. Donieft war hien tëscht 2007 an 2009 de Chef de cabinet vum President vum Europaparlament.