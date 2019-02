Et ass en Datum, dee wäert weisen, a wéi engem Mooss d'Bierger sech wierklech fir d'Europäesch Unioun intresséieren a wat hinnen un deem gelieften Europa läit. "Je peux voter" heescht eng Campagne vun der Lëtzebuerger Regierung an Zesummenaarbecht mam EU-Parlament. Et ass eng Initiativ, déi d'Europäesch Residente sensibiliséiert a motivéiert, sech op d'Wieler-Lëschten anzedroen an zwar op déi hei am Land.

Europäer wiele Lëtzebuerger (10.02.2019) Wielerlëschten nach op bis den 28. Februar.

Wann den 28. Februar um genee 17 Auer an de Gemengen d'Diere vun de Biergerzenteren zougespaart ginn, huet een als EU-Bierger, deen hei am Land wunnt, entweder e wichtegen Delai verpasst oder et kann ee sech bis de 26. Mee an aller Rou iwwer d'Lëtzebuerger Kandidate fir Stroossbuerg schlau maachen. Déi kann een nämlech och ouni Lëtzebuerger Pass wielen. Ënner der Bedingung awer, dass een op enger Wielerlëscht steet. Aschreiwe kann ee sech, wéi gesot, bis Enn des Mounts a bis dohinner leeft eng zimlech intensiv Sensibiliséierungscampagne, déi mat Sécherheet net vu Muttwëll ass.

EU-Walen 2019 / E Reportage vum Monique Kater



D'EU-Auslänner iwwer 18, déi hei liewen an de 26. Mee wëlle mat decidéieren, wéi eng 6 Leit fir Lëtzebuerg an d'Europaparlament ginn, mussen op enger Wielerlëscht stoen. Ass dat nach net de Fall, kann ee sech bis den 28. Februar um 17 Auer a senger Gemeng oder iwwer Guichet.lu aschreiwen. Vun do u gëllt Walflicht, mee och d'Méiglechkeet, par correspondance seng Stëmm ofzeginn. Déi zweet Optioun ass d'Wiele vun de Vertrieder aus deem Land, vun deem ee säi Pass huet. Déi Informatioune kritt een um respektive Konsulat. Wéi ee sech zu Lëtzebuerg uleeë soll, wann ee Kandidate vun hei wëllt wielen, kann een op der Gemeng nofroen, respektiv op den Informatiounsstänn oder op icanvote.lu . 2014 goufen et iwwregens hei am Land 21.650 Aschreiwungen vun EU-Residenten op d’Wielerlëschten fir d’Europawalen, dat si schappeg 12,2% vun deenen iwwer 18, déi wielen dierften.