Michel Barnier: EU muss sech op No-Deal-Brexit preparéieren (11.02.2019) Dat sot den EU-Chefnegociateur Michel Barnier e Méindeg de Mëtten no senger Aarbechtsvisitt mam Premierminister Xavier Bettel.

Et wieren nach 46 Deeg. Et misst een op all d'Zeenarie virbereet sinn an all Noutfallmechanisme misste gräifen.



Groussbritannien ass eleng responsabel fir de Brexit. An och och den Datum fir den Austrëtt aus der EU, den 29. Mäerz, huet Theresa May selwer gewielt, esou de Michel Barnier. D’EU erwaart sech deemno, dass sech zu London eppes deet.

Den Deal, deen am November zesumme mat der Regierung vun der Theresa May ausgehandelt gouf, ass a bleift nach ëmmer déi beschte Solutioun fir den Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU, esou de Michel Barnier.





De Michel Barnier



De Xavier Bettel



Doriwwer eraus géing dësen Accord fundamental Wäerter vun der Europäescher Unioun präservéieren: zum Beispill d’Integritéit vum Bannemaart an d’Autonomie, fir ze entscheeden.D'Iddi hannert dem "Backstop" wär déi vun enger Assurance. Et géif an der Fro iwwert d’Grenz tëscht Irland an Nordirland virop drëms goen, de Fridden ze garantéieren. Donieft wéilt d'EU hire Bannemaart protegéieren, spréch d’Garantie hunn, d’Produiten, déi eng Kéier kéinte vun Nordirland eriwwer an Irland kommen, kontrolléieren ze kënnen.Bis ewell hätt de Michel Barnier keng Demande vu London virleien, fir den Austrëtt no hannen ze verréckelen. An deem Fall wär et awer un de Regierungscheffen vun den EU-Memberstaaten, ze decidéieren.D'Unioun wär iwwregens bereet, en ambitiéist Partenariat mat Groussbritannien unzestriewen, mä och hei misst de Wëlle vun der britescher Regierung do sinn. De Premier Xavier Bettel huet betount, d’britesch Politiker, déi de Brexit virundreiwen, déi sougenannt Brexiteers, hätte keng richteg Argumenter méi. Donieft géif hinnen de Courage feelen, fir e "people’s vote", also fir d'Bierger ofstëmmen ze loossen. Och de Xavier Bettel huet ënnerstrach: "de Brexit war net eise Choix, d’Responsabilitéit ass net bei eis".

Anescht ewéi am briteschen House of Commons schéngt et an der Lëtzebuerger Regierung e gewësse Konsens doriwwer ze ginn, wat d'Positioun vun der EU an der Fro soll sinn. Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar betount, et misst ee sech elo ganz seriö op deen No-Deal-Brexit preparéieren, wat de Michel Barnier och bestätegt hätt. Do géing nach ganz vill Aarbecht op een zoukommen. Weider ass hien der Meenung, d'Regierung hätt éischter misse reagéieren, ma besser spéit wéi ni.

De Laurent Mosar



Fir den David Wagner vun déi Lénk stinn d'Bierger a Groussbritannien am Mëttelpunkt. A senger Meenung no wär et net sécher, dass et de Briten nom Austrëtt géing méi schlecht goe wéi bis ewell.

Den David Wagner



