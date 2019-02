De Kompromëss léich ganz no un deem, wat de Grand-Duché proposéiert hat, sot no der Reunioun de Lëtzebuerger Finanzminister Pierre Gramegna. Wichteg wier et him gewiescht, dass virun allem déi momentan Reegelen fir Investment-Fongen géife bäibehale ginn.

De Kompromëss ass elo mol en éischte Schrëtt. Den definitive Reformtext mussen d’Memberen nach mam EU-Parlament zesummen ausschaffen.