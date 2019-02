Internat.: Am meeschte gelies

Singapur © AFP

Dernieft soll och den Déngschtleeschtungs-Secteur dervu profitéieren, well een Opträg op der jeeweils anerer Säit kéint unhuelen.

Ëmstridden ass d’Ofkommes, well gefaart gëtt, dass d’Aarbechtsrechter an europäesch Ëmwelt-Standarten net genuch kéinte geschützt sinn, an och eng Reguléierung vun de Finanzmäert mi schwéier kéint ginn.