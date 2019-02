Eurostat huet um Dënschdeg d'Chiffere vun 2017 erausginn. Deemno ass den Undeel an der Moyenne an der Unioun tëscht 2016 a 2017 vu 17 op 17,5% geklommen.Hei am Land kommen nëmme 6,4% vun der Energie vun erneierbare Quellen... Zil bis 2020 sinn 11%. Am beschten opgestallt si Schweden, Finnland, Lettland an Dänemark, woubäi a Schweden souguer 54,5% vun der Energie aus erneierbare Quelle kommen. Do huet Lëtzebuerg nawell vill Sputt no uewen.