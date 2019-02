© RTL Grafik

Bei der CSV schaffe se aktiv drun, fir d'Kandidatelëscht fir d'EU-Wale vum 26. Mee op d'Been ze kréien. Ma dat schéngt bei der Oppositiounspartei méi e schwieregen Exercice ze sinn, wéi Een dat kéint mengen: RTL-Informatiounen no hunn nämlech eng Partie fréier an aktuell CSV-Mandataire refuséiert, fir mat op dës Lëscht ze goen.

EU-Lëscht bei der CSV / Reportage Roy Grotz



Ënnert den Deputéierten, déi "Nee" soten, sinn eise Sourcen no de Marc Spautz, d'Nancy Kemp-Arendt an och d'Octavie Modert. Et stéinge sech zwou Philosophie géintiwwer: entweder eng Lëscht mat bekannten an experimentéierte Käpp, oder Newcomer, déi sech de Wieler fir d'Europaparlamentswale stellen.

Den Challenge ass grouss, wëll et gëllt 3 Sëtz ze verdeedegen, woubäi mat Georges Bach a Frank Engel zwee aktuell EU-Deputéiert net méi zur Dispositioun stinn.

Als gesat gëllt de Christophe Hansen, deen am September d'Mandat vum Viviane Reding iwwerholl hat. Dëst ass dann och eng weider Politikerin, déi sech, partei-interne Sourcen no, gutt op där EU-Lëscht géif gesinn. Déi 67 Joer al fréier EU-Kommissärin gëllt awer fir den Ament als "net gesat".

D'Madamm Reding ass Véiertgewielt op der CSV-Zentrumslëscht. Wa Si dann op der EU-Lëscht wier a am Mee géif gewielt ginn, kéint d'Elisabeth Margue an d'Chamber noréckelen.

En Donneschdeg koum d'Walkommissioun beieneen, déi aus ronn enger Dosen Parteimandataire besteet. An dësem Gremium goufen d'Nimm-Proposen ënnert d'Lupp geholl, déi d'Bezierker respektiv d'Ënnerorganisatiounen eragereecht hunn.

Dëst sinn zum Beispill fir d'CSV-Norden de Stefano D'Agostino, fir den Osten de Christophe Origer an och de Christopher Lilyblad. De Süde proposéiert ënner anerem déi jonk Martine Kemp, an den Zentrum ënner anerem de Konter Conseiller Tom Jungblut.



D'CSF (Chrëschtlech Sozialistesch Fraen) huet ënner anerem d'Liane Felten an d'Clara Moraru proposéiert.

Fir d'CSJ goufen d'Nimm vun Martine Kemp, Presidentin vu Schüler a Studenten an dem 1. Vize-President Stefano D'Agostino och nach emol genannt.

En Donneschdeg gouf no enger éischter Diskussioun an Analys eng Propos zesummegeschriwwen, déi an de Nationalcomité weidergeet, deen en Avis ofgëtt. De sougenannte Waiserot kann elo nach Nimm sträichen oder anerer bäisetzen. Duerno da gëtt déi komplett Lëscht mat de 6 Kandidate vum Nationalrot gestëmmt, deen dierft am Mäerz beienee kommen. Interessant ze gesinn och, op nom Georges Bach och en anere Kandidat opgesat gëtt, dee gewerkschaftlech Racinnen huet.

De neien Parteipresident Frank Engel wollt d'Nouvellen an déi proposéiert Nimm net kommentéieren, mä och net dementéieren. Et heescht just, datt un der Lëscht geschafft gëtt, an dass se dann an e puer Wochen ofgeschloss gëtt. D'Preferenz vum Parteipresident schéngt och éischter an d'Direktioun nei Leit ze tendéieren, wéi Kandidaten, déi ewell e Mandat fir d'Chamber kruten.