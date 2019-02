© AFP

Am Réngen ëm de Brexit wëllt d'Theresa May elo nach eng Kéier mat all den europäesche Staate schwätzen. Si hätt vir an den nächsten Deeg mat alle Staats- a Regierungscheffen vun all EU-Memberstaat ze schwätzen, dat huet hire Büro e Samschdeg matgedeelt. Donieft huet hire Büro Auszich aus engem Bréif vun der Regierungscheffin un d'Deputéiert vun hirer konservativer Partei publizéiert. Si huet hei ëm Réckhalt am Brexit gebieden.D'Tories missten hir perséinlech Usiicht dem nationalen Déngscht ënneruerdnen, fuerdert d'May. E Scheitere bei néidege Kompromësser géing d'Mënschen enttäuschen, déi si beoptraagt hätten, si ze vertrieden. D'Partei misst elo dat maachen, wat ee schonn dacks gemaacht hätt: Iwwert dat ewechgoen, wat een trennt, a sech hannert dat stellen, wat ee vereent.Déi nächst Woch sollen och weider Gespréicher tëscht der britescher Premierministesch an dem EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker zu Bréissel gefouert ginn.Eréischt de 14. Februar war d'Theresa May am britesche Parlament bei enger Ofstëmmung gescheitert. Si krut keng Réckendeckung fir hir Brexit-Pläng. D'Brexit-Hardliner hate sech enthalen.