Engersäits ass et d’Zukunft vu Syrien, wou d’US-Truppe jo deemnächst sollen zeréckgezu ginn. E Sonndeg nach huet den US-President Donald Trump fir Opreegung gesuergt, wéi e sot, d'EU-Staate solle gefaangen IS-Kämpfer, déi aus der EU koumen, zeréck an Europa ophuelen, fir hei ze jugéieren. D’EU-Länner si retizent, mä d’kurdesch- an arabesch Arméien, déi IS-Kämpfer hanner Gitteren hunn kéinte gezwonge sinn se nees fräizeloossen, well se net d’Moyenen hunn all ze halen, wann d’US-Truppe bis fort sinn.

Weidere Sujet zu Bréissel dierft Venezuela sinn, wou d’Aarmdrécke virugeet tëscht dem President Nicolas Maduro an dem selwer ernannte President Juan Guaido, dee vun der EU an den USA ënnerstëtzt gëtt.