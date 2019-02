© AFP Archivbild

Op Plakater gesäit een de Jean-Claude Juncker an den US-Milliardär Georges Soros, deen ungaresch Racinnen huet. Dorobber steet: „Och dir hutt e Recht drop ze wëssen, wat Bréissel vir hutt“. Drënner ass dann nach vun obligatoresche Quote rieds, Grenzschutz, dee géing geschwächt ginn a vu Migrante-Visaen.



Et wär awer komplett falsch, dass d'EU laanscht den nationale Grenzschutz vun Ungarn géing schaffen an et géingen och keng Pläng ginn, fir humanitär Visaen anzeféieren. D'Memberstaate géinge selwer entscheede bis op wéi ee Level si Migratioun acceptéiere wéilten, sou e Porte-Parole vun der Kommissioun.



Och den Jean-Claude Juncker war revoltéiert an huet dem Viktor Orban Lige reprochéiert an huet scho fir déi xte-Kéier gefuerdert, dass seng Partei Fidesz misst aus der Europäescher Vollekspartei EVP ausgeschloss ginn.



Den CSV-President Fränk Engel huet sech en Dënschdeg den Owend via Facebook zu Wuert gemellt a gesot, dass d'Zäit vun der Fidesz-Partei an der EVP ofgelaf wier. Mat esou enger Partei kéint een net an d'Campagne fir d'Europawahle goen, si géingen alles, wat d'EVP FIR Europa maache wëll, an e schlecht Liicht réckelen.