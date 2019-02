Fake News vum Viktor Orbán (20.02.2019) Wéi de Rietspopulist behaapt, hätt de EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker wëlles, méi Flüchtlingen an Ungarn ze bréngen.

D’Affiche, déi och zu Budapest an Ungarn an de Stroosse pëcht, fënnt een op Facebook. Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker géif mam Milliardär a Philanthrop George Soros ënnert enger Decke stieche mam Zil, méi Migranten an Ungarn ze bréngen.

Et ass eng falsch Informatioun, well Migratiounspolitik ebe grad net vu Bréissel vun uewen erof decidéiert gëtt. De Bierger an Ungarn gëtt vun de Rietspopuliste vun der Fidesz-Partei hannert dem Viktor Orbán bewosst falsch informéiert.



Hannert der Wal (a virun allem Hetzcampagne) stécht déi rietsnationalistesch Fidesz, fir d’Plakater bezuelt awer den ungaresche Staat, well se net als Wal, an Hetz, mä als Biergerinformatioun gezeechent sinn. Deemno gëtt deen, deen op d’A gedréckt gëtt, och nach steierpolitesch bedrunn.