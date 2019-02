De Premier Minister Xavier Bettel ass e Sonndeg an e Méindeg fir e Sommet tëscht der EU an der Arabescher Liga zu Charm el-Cheikh an Ägypten.

Fir d'éischte Kéier kommen do d'Staats- an d'Regierungscheffe vu béiden Entitéite beieneen. Dat Ganzt ënner der Presidence vum EU-Rotspresident Donald Tusk an dem ägyptesche President Abdel Fattah al-Sissi.

D'Zil vun dësem Sommet ass et d'Relatiounen tëscht den arabeschen- an den europäesche Staaten ze stäerken an iwwer gemeinsam Defien ze diskutéieren, notamment d'Migratioun, d'Sécherheet an den Multi-Lateralismus.



Xavier Bettel au Sommet UE-Ligue des États arabes à Charm el-Cheikh (24-25.02.2019)

Le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel participera au Sommet UE-Ligue des États arabes, qui aura lieu les 24 et 25 février 2019 à Charm el-Cheikh en Egypte.



Ce sommet rassemblera pour la première fois les chefs d'État ou de gouvernement des deux parties, sous la présidence de Donald Tusk et du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.



Les dirigeants des deux parties chercheront à renforcer les liens arabo-européens et aborderont un large éventail de questions et de défis communs, notamment la migration, la sécurité et le multilatéralisme.