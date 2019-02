Am britesche Parlament wäert et dës Woch net zum Vott iwwert de Brexit-Accord mat der EU kommen.

Dat sot d'Premierministesch Theresa May um Vol an Ägypten op de Sommet vun der EU mat der Arabescher Liga. De sougenannten "meaningful vote" soll awer spéitstens den 12. Mäerz stattfannen.

Dës Ausso kënnt nodeems dräi Ministeren aus hirer Regierung indirekt gefuerdert haten, dass de Brexit op e spéideren Datum verluecht gëtt, sollt d'May an den nächsten Deeg net genuch Ënnerstëtzung vun Deputéierte fir den Accord mat der EU kréien.

Géif et keen Duerchbroch bannent der nächster Woch, géif net genuch Zäit bleiwen, fir sech op en neien Accord ze eenegen an déi néideg Gesetzer virum 29. Mäerz ze stëmmen, sou déi dräi Minister.

D'EU ouni Ofkommes ze verloossen, kënnt fir déi dräi awer net a Fro. Dat géif der britescher Wirtschaft, der nationaler Sécherheet an och dem Zesummenhalt vu Groussbritannien schueden.

D'May sot weider, dass eng Ofstëmmung wéi et a Punkto Brexit soll weidergoen, awer wéi geplangt e Mëttwoch ofgehale gëtt. Do virdru géif et weider Präzisioune vun hir zum aktuelle Stand.