Um zweeten Dag vum Sommet geet et dann och an der Haaptsaach ëm déi permanent Krisen an Affrontementer am Jemen, Syrien an a Libyen. Donieft wëllen d'Staats- a Regierungscheffen aus ronn 50 Länner, dorënner de Premier Xavier Bettel, ënnert anerem iwwert de Konflikt tëscht Israelien a Palestinenser beroden.



Den EU-Conseilspresident Donald Tusk hat schonn e Sonndeg een Appell gemaach, d'Problemer an der Regioun zesummen unzegoen. Hien huet och fir méi Oppenheet an Toleranz an den arabesche Staaten plaidéiert, déi vum Islam markéiert an autoritär regéiert ginn.