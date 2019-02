Fir datt d'Erënnerung vum Holocaust och an Erënnerung bleift, musse virun allem déi Jonk informéiert ginn, eng wichteg Aufgab och fir d'Schoulen. Zënter 1997 organiséiert de Charel Goerens eng éischt Gedenk-Rees op Auschwitz mat iwwer 120 Jugendlechen aus Lëtzebuerger Lycéeën.De Charel Goerens begréisst virop, datt Lëtzebuerg vum éischte Mäerz un d'Presidence vun der Internationaler Allianz iwwerhëlt, fir un den Holocaust ze erënneren. Hien hofft, datt de massive Réckgank vun der Gène par Rapport zum Antisemitismus d'Leit déi europäesch Wäerter net vergiesse léisst.Den Europadeputéierten denkt, datt ee bei den Europawalen net vun de Rietspopulisten iwwerrullt gëtt, mee bei den traditionelle Parteie sollt wëssen, wéi ee professionell mat dem Phänomen ëmzegoen huet. Et misst een zesummestoen. De Respekt virun de Minoritéiten, Reliounsfräiheet wéi Meenungsfräiheet géifen net méi vun alle Säiten héichgehalen. Dofir misst een déi Länner kënne sanktionéieren.De Charel Goerens géif an der Brexitfro och begréissen, wann een den Datum verréckele kéint. Eng weider EU-Erweiderung wier ee grousse Feeler, Europa misst fir d'éischt an Decisiounfroe besser ginn.