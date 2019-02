110 Propose fir e méi gerecht Europa (26.02.2019) Europa muss vu Grond op nei opgestallt ginn, soen d'Sozialisten.

100 Deeg virun den Europawalen hunn d'Sozialisten dofir um Dënschdeg e Rapport mat 110 konkrete Propose virgestallt, fir datt Europa erëm méi gerecht, méi ekologesch a méi demokratesch gëtt.



Co-Auteur vun deem Konzept ass de Poul Nyrup Rassmussen, fréieren dänesche Premier a fréiere President vun den europäesche Sozialisten.



Et ass eng Plattform vun Iddien, déi an Zukunft och wichteg fir d'LSAP sinn.

110 Propose fir e méi gerecht Europa / Reportage Dany Rasqué



Dat betount op alle Fall de Parteipresident Franz Fayot. Hien ënnersträicht, datt et hei ëm en neie wirtschaftleche Modell geet, ëm en neie soziale Modell an ëm en neie Modell wéi ee mam Kapitalismus ëmgeet.



"Mir sinn der Meenung, datt déi Krisen, déi mir am Moment hunn, déi demokratesch Kris, déi sozial Kris, d'Inegalitéiten, déi ëmmer méi explodéieren, de Klimawandel, déi ekologesch Kris, datt déi alleguerte liéiert sinn an och eppes ze dinn hu mat engem Kapitalismus, deen net méi richteg funktionéiert an aus dem Rudder gelaf ass."



D'Iddien aus dem Rapport sollen dofir net just eng Visioun fir Europa sinn, mä d'Sozialiste wëlle sech och dorop baséieren, fir sech zu Lëtzebuerg nei opzestellen.



De Poul Nyrup Rassmussen ënnersträicht, datt een net méi ka soen, datt ee fir d'éischt déi wirtschaftlech Problemer léisst, dono d'Klimaproblemer an dann déi sozial. Nee, dat misst een alles zesumme maachen, seet hien, an ënnermauert, dat mat de Wierder an Téin vum Frank Sinatra.



"You can't do one without the other." (Du kanns net dat Eent ouni dat Anert maachen)



100 Deeg virun den Europawalen an an Zäiten, an deene gewëss Kräften déi Iddie wëllen zerstéieren, ënnersträicht de fréieren Aarbechtsminister Nicolas Schmit, datt et keng Alternativ zu engem gëeenten Europa gëtt, mä et kéint een et besser maachen.



"Dat Europa, esou wéi dat funktionéiert huet an de leschte Joren: Mat awer Politike vun Austeritéit, mat enger Methode, déi net onbedéngt déi demokrateschst war, wou alles hannert zouenen Dieren iwwer Länner entscheet ginn ass, dat heescht net iwwer Länner, mä iwwer Millioune vu Bierger, a Familljen, iwwert d'Schicksaler vu Millioune Leit. Zu deem Europa ginn et Alternativen."



Dofir misst een de Bierger weisen, datt si Muecht hunn. Si missten erëm d'Gefill kréien, datt Europa fir si do ass a wann den Nicolas Schmit sollt Responsabilitéiten an Europa kréien, ënnersträicht hien, well hien op alle Fall de Kontakt mam Bierger kultivéieren an net wärend 5 Joer an engem Büro verschwannen.