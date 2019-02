Dat britescht Parlament stëmmt um Mëttwoch iwwert déi weider Schrëtt an der Brexit-Prozedur of. D'Premierministesch Theresa May konnt en Dënschdeg eng gréisser Rebellioun an hirer Fraktioun verhënneren, andeems si versprach huet, dass driwwer ofgestëmmt ka ginn, ob den EU-Austrëtt soll op spéider verréckelt ginn. Dat soll de Fall sinn, wa bis den 12. Mäerz den Austrëttsaccord op e neits sollt verworf ginn. Deputéiert haten domat gedreet, der Theresa May d'Kontroll iwwert d'Brexit-Prozedur ewech ze huelen, fir sou en Austrëtt ouni Accord den 29. Mäerz ze verhënneren. Dosende vu Parlamentarier an och verschidde Regierungsmember haten annoncéiert, géint d'Regierung a fir eng entspriechend Demande ze stëmmen.D'Majoritéit vun de EU-Bierger rechent iwwerdeems net domat, dass de Brexit gréisser oder souguer negativ Suitte fir déi aner Memberlänner kéint hunn. Déi meescht Leit déi gefrot goufen, et waren dat 61%, sinn der Meenung dass den EU-Austrëtt vu Groussbritannien keng spierbar Repercussiounen op d'EU Länner huet. Dat geet aus den Donnéeën ervir, déi d'Bertelsmann Stëftung publizéiert huet. 27% ginn allerdéngs vun negative Suitten aus. 12% si souguer iwwerzeegt dovun, dass et anere Länner an der Europäescher Unioun ouni d'Briten besser géif goen. Virun allem d'Hollänner an d'Pole si pessimistesch. Allkéiers een Drëttel rechent mat Nodeeler. Däitlech méi staark ginn d'Meenungen auserneen bei der Fro, ob d'Brite selwer vum EU-Austrëtt profitéieren oder net. Europawäit rechne 44% vun de Leit déi gefrot goufen mat Nodeeler fir Groussbritannien, 25% mat Virdeeler.Am Optrag vun der Bertelsmann-Etüd goufen am Dezember zejoert an deenen 28 Memberlänner ronn 11.700 Leit tëscht 14 a 65 Joer gefrot.