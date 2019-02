Nichts sagen war für mich keine Option.XB https://t.co/g19bc88V1H — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 27, 2019

De 24. a 25. Februar war de Lëtzebuerger Premierminister Xavier Bettel um Sommet tëscht der EU an der arabescher Liga fir de Grand-Duché dobäi, dat zu Scharm el-Scheich an Egypten.An hei koum et nawell zu enger spezieller Situatioun, dat well de Xavier Bettel verschidde Länner mat senger Homosexualitéit konfrontéiert huet an dat ganz bewosst. Hien huet ze bedenke ginn, dass a verschiddene Länner, déi um Sommet och representéiert goufen, hie géif mam Doud menacéiert ginn, dat well hie mat engem Mann bestuet wier.Wéi et op Twitter heescht, hätt een op der enger Säit gespuert, dass ville Länner dozou näischt méi agefall wier, aner Länner hätten sech iwwert dës Ausso vum Lëtzebuerger Premier gefreet.De Xavier Bettel huet an engem Tweet kloer gemaach, dass näischt soe fir hie keng Optioun wier.