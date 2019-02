Déi nei Brexit-Strategie vun der Premierministesch Theresa May gesäit jo 3 Etappe vir a kéint derzou féieren, datt Groussbritannien net wéi geplangt Enn Mäerz d'EU verléisst.Duerch den Okay vum House of Commons, deem politesch entscheedenden Deel vum Parlament, kritt d'Regierungscheffin méi Zäit, fir mat der EU iwwer de Brexit-Deal ze verhandelen.Huet si bis den 12. Mäerz keng Majoritéit fir hire Plang am Parlament, soll den 13. Mäerz iwwer e Brexit ouni Deal (also e sougenannten haarde Brexit) ofgestëmmt ginn. Gëtt och dee refuséiert, soll de 14. Mäerz iwwer e Verleeë vum Brexit-Datum ofgestëmmt ginn.Déi lescht Optioun war jo an de leschten Deeg vun ëmmer méi EU-Politiker an d'Spill bruecht ginn, éier d'Theresa May och op dee Wee gaangen ass. En Dënschdeg hat si sech zu engem Verréckele vu bis zu 3 Méint bereet erkläert.E Mëttwoch den Owend ware 502 Stëmme fir hir nei 3-Stufe-Strategie, just 20 waren dergéint.U sech soll Groussbritannien den 29. Mäerz aus der EU austrieden.