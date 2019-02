Um Donneschdeg leeft den Delai of, fir sech als Net-Lëtzebuerger fir d'Wielerlëschte fir d'Europawalen anzeschreiwen. Déi si jo de 26. Mee.

Fir d'Lëtzebuerg gëllt jo d'Walflicht, EU-Bierger musse sech aschreiwen, wa se wëllen hei am Land hir Stëmm ofginn. Bis 17 Auer huet een nach Zäit. Dat kann een och op guichet.lu maachen. Oder op senger Gemeng, wou ee wunnt.

Ronn 244.000 EU-Bierger gëtt et hei am Land. Si kënnen och an hirem Heemechtsland bei den Europawale matmaachen, da gëllen d'Delaien aus deem Land.

2014 hate sech iwwer 12% vun den EU-Bierger op de Wielerlëschten hei am Land ageschriwwen. Dee Chiffer soll dëst Joer an d'Luucht goen.