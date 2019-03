De Viktor Orban an de Jean-Claude Juncker. © AFP

Et ass d'CSV, zesumme mat de flämeschen a wallounesche Chrëschtdemokraten, déi en entspriechend Schreiwes un de President vun der EVP adresséiert hunn.Wéi et am entspriechende Bréif un de Joseph Daul heescht, wieren d'populistesch Positiounen an Decisioune vum Orban "contraire" zu der Ideologie an dem Programm vun der EVP. D'Exzesser vum Orban wieren net nach weider z'erdroen.Wéi den CSV-Parteipresident Frank Engel op Facebook schreift, wieren identesch Bréiwer aus Nord- an Südeuropa ënnerwee.Domat géif déi néideg statutaresch "7 Memberparteien aus 5 Länner"-Klausel fir eng Exklusiouns-Prozedur aus der EVP-Parteiefamill dann och erreecht.

D'Faass zum Iwwerlafen huet eng rezent Anti-EU-Campagne vun der Fidesz bruecht, wouranner speziell och den EU-Kommissiounspresident Juncker viséiert war.Heiranner gouf dem Jean-Claude Juncker an dem Investisseur George Soros reprochéiert, d'illegal Immigratioun an Ungarn ze promouvéieren.D'EVP ass mat 217 Europa-Deputéiert déi gréisst Fraktioun am Stroossbuerger Parlament. D'Fidesz-Partei stellt am Parlament 11 Deputéiert.