Quo vadis Brexit? (01.03.2019) Och wann d'Zeechen op en Verréckele vum Brexit hiweisen, sou bleiwen ëmmer nach all Optiounen op. Kloer ass eent, d'Decisioun läit bei der Politik.

Wou féiert d’Brexit Diskussioun hin?

Eng Situatioun, déi mat sech bréngt, datt ëmmer méi Leit op der Insel d'Wuert Brexit net méi héiere kënnen. RTL huet mat enger Lëtzebuergerin geschwat, déi dës Stëmmung kloer confirméiert.

D'Nadja Rafalski lieft zanter 5 Joer am Süd-Weste vun England, zu Exeter, enger 150.000 Awunner Stad, souzesoen um Land. 4 Stonnen Auto vu London.







Fréier hunn d'Duchfabrécken dominéiert. Haut Liewen d'Leit vun Déngschtleeschtung an Tourismus. Eng Regioun, an där ee sech 2016 fir d'Memberschaft an der EU ausgeschwat huet.



Haut leeft den Debat laanscht d'Mënschen, sou d'Lëtzebuergerin, déi sech Perséinlech suergen ëm hir Zukunft an England mécht. D‘Mamm vun zwee Kanner ass mat engem Britt bestuet. Lieft zanter 2014 zu Exeter. Ma wéi soll si dat elo beweisen, an engem Land wou Auslänner sech net op der Gemeng umelle mussen. Fir de "Settled status" ze kréien, ass dat awer néideg.