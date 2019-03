Rezent Anti-EU-Campagne vun der Fidesz, wouranner speziell och den EU-Kommissiounspresident Juncker viséiert war.

D'CSV an hiren neie President Fränk Engel fuerdere jo ganz däitlech, datt d'Fidesz-Partei aus der EVP ausgeschloss gëtt. Direkt, si hätt do näischt verluer.

Den Orbán kontert an nennt seng Kritiker „nëtzlech Idioten“.

An der Welt am Sonntag huet den Orbán nei Anti-Bréissel-Plakater annoncéiert, dës Kéier mam Frans Timmermans drop, EU-Spëtzekandidat vun de Sozialdemokraten, a seng Kritiker also als "nëtzlech Idiote vun de Lénken" bezeechent.

De Fränk Engel huet op Facebook schonn op déi neisten Attack vum Orbán reagéiert: domat géif de Mann alt nees bestätegen, wéi dréngend et wier, datt een en an der EVP géif lass ginn.





An der Welt am Sonntag fuerdert den ungaresche President dann awer och eng nei europäesch Migratiounspolitik. Et bräicht een eng Methode, déi de verschiddene Standpunkte géif gerecht ginn.



D'EU-Kommissioun misst d'Migratioun aus der Hand geholl kréien. Eng nei Institutioun soll geschafe ginn, e separate Gremium, wou just d'Inneministere aus der Schengen-Zone dra wären.



Ähnlech wéi den Eurogrupp mat de Finanzministere fir d'Eurozon. An an deem neie Gremium sollen all Migratiounsfroen decidéiert ginn, sou wéi Experten dat géife maachen, net wéi Politiker, mengt de Victor Orbán, den ungaresche Premier.