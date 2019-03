Europaskeptiker am britesche Parlament fuerderen eng am Virfeld festgeluechten zäitlech Limitatioun vum "Backstop"

Si hu keng einfach Missioun. Déi britesch Brexit-Negociateuren reesen en Dënschdeg fir weider Gespréicher op Bréissel. De britesche Brexit-Minister Stephen Barclay an den Ieweschte juristesche Beroder vun der Regierung zu London Geoffrey Cox gesinn den EU-Chefnegociateur Michel Barnier. Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher dierft déi ëmstridden Backstop-Léisung fir Nordirland stoen.



Virun allem déi konservativ britesch Deputéiert vun der Theresa May hirer Regierungspartei si géint sou eng Solutioun. Dee sougenannte Backstop soll eng haart Grenz tëscht der britescher Provënz Nordirland an dem EU-Memberland Irland verhënneren. Europaskeptiker bei de britesche Konservative fuerderen eng zäitlech Limitatioun vun dëser Reegelung, fir dem Austrëttsaccord am House of Commons awer nach kënnen zouzestëmmen.