© AFP (Archiv)

Knapp dräi Méint virun den Europawalen huet de franséische President Emmanuel Macron en Aktiounsplang fir eng EU-Reform an d'Diskussioun bruecht. An engem Gaaschtbeitrag, deen um Dënschdeg an Dageszeitungen a verschiddene vun den EU-Memberlänner publizéiert gouf, huet sech de Macron ënnert anerem fir d'Schafe vu enger europäescher Agence fir d'Protektioun vun der Demokratie ausgeschwat.



Dës sollt an all EU-Land europäesch Experte schécken, fir d'Europawale virun Hackerattacken a Manipulatiounen ze schützen. De franséische President zielt an dem Kontext eng Rei vun Initiativen op, mat deenen d'Europäesch Unioun sech stäerke soll. Den Emmanuel Macron fuerdert eng Neiausriichtung vun der Handelspolitik.



Ënner anerem gouf de Bréif bei de Kollege vum franséischen RTL publizéiert.