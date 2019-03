Den ungaresche Premier Victor Orban. © AFP

No der rezenter Anti-Migratiounskampagne wëll de Comité vun der Europäescher Vollekspartei den 20. Mäerz iwwert sou ee Schrëtt ofstëmmen. Bis e Méindeg Owend haten 12 Memberparteien aus néng Länner eng Demande un d'Spëtzt vun der Europäescher Vollekspartei geschéckt, deemno d'Fidesz aus der EVP misst ausgeschloss ginn. Sou eng Prozedur muss vun op d'mannst siwe Parteien aus fënnef Länner proposéiert ginn. Kritiker geheien dem Orban vir, zanter Joren d'Demokratie an de Rechtsstaat z'ënnergruewen a kritesch Medien ze zwéngen, de Mond ze halen.



Dem ungaresche Premier seng Campagne ass an de leschte Wochen op hefteg Kritik an der EVP gestouss. Viséiert domat war ënnert anerem den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker. Den Orban huet iwwerdeems eng weider Campagne annoncéiert, déi Kéier géint de Vizepresident vun der EU-Kommissioun Frans Timmermans.