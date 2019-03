Non, la BEI n’est vraiment pas une banque comme les autres !Son engagement en faveur de la croissance durable ne connaît pas de frontières et se concentre sur les domaines de l’innovation et du développement, de la migration, du changement climatique, des PME et des infrastructures. Il ne s’agit ni de charité, ni de course à la domination, mais de prospérité pour tous. À travers ses activités, la BEI propage les valeurs de l’Union européenne à travers le monde dans un esprit de partenariat et de perspective d’avenir.Qui a dit que la BEI n’était pas porteuse de bonnes nouvelles ?La Représentation de la Commission européenne au Luxembourg vous invite cordialement à participer à la présentation et à venir discuter avec Mme Marjut Santoni, Secrétaire générale de la Banque européenne d’investissement, le mercredi, 6 mars 2019 à 17h30Maison de l’Union européenne - Salle Joseph Bech 7, rue du Marché-aux-Herbes – LuxembourgLa présentation se fera en langue anglais. Les questions peuvent également être posées en français et en allemand.Les places étant limitées, merci de vous inscrire impérativement par mail comm-rep-lux@ec.europa.eu ou par téléphone au +352 4301 34925

Marjut SANTONI

Secrétaire générale de la Banque européenne d’investissement

- Secrétaire générale de la BEI (depuis le 1er mars 2018)- Secrétaire générale adjointe de la BEI (du 1er septembre 2015 au 28 février 2018)- Directrice générale adjointe du FEI (du 1er août 2013 au 31 août 2015) : chargée de la gestion des risques et de la conformité, des finances et du budget, ainsi que des activités de suivi de marché, d’information et de post-marché (y compris des technologies de l’information).- Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne (de 1996 à juillet 2013) : différents postes dans le domaine du financement des PME et des infrastructures, ainsi que des prêts souverains. (Avant de rejoindre le FEI, Marjut Santoni s’est occupée de la conception et de la mise en oeuvre stratégique d’instruments financiers d'appui aux politiques liées aux infrastructures et aux changements climatiques, ce qui comprend aussi la gestion du mécanisme de crédit Euratom dans le secteur nucléaire. De 2008 à 2010, les prêts au titre de la balance des paiements aux pays hors zone euro ou au titre de l’assistance macrofinancière aux pays tiers relevaient également de ses responsabilités. De 2001 à juin 2007, elle a été conseillère auprès des membres de la Commission siégeant au Conseil d’administration du FEI).- Département Audit interne de Dresdner Bank à Francfort-sur-le-Main (1992-1995).- Chargée de prêts au sein du département Crédit de Dresdner Bank, Cologne et Leipzig (1991-1992)Formation:- Diplômée en économie et en finance de l’université de Hagen et de l’université d’Augsbourg.