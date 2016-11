Internat.: Am meeschte gelies

U sech sollt de Fräihandelsaccord Ceta en Donneschden offiziell ënnerschriwwe ginn. De kanadesche Premier Justin Trudeau hat allerdéngs e Mëttwoch den Owend säin Deplacement op Bréissel annuléiert, dat nodeems ëmmer méi däitlech gouf, dass déi belsch Regierung nach ëmmer keng gréng Luucht ka ginn, duerch de Blockage vum wallounesche Regionalparlament. De Sommet wier elo op ongewëss Zäit reportéiert, heescht et en Donneschden de Moien aus EU-Kreesser. Kanada wier awer weiderhi bereet den Accord ze ënnerschreiwen, wann Europa dann esouwäit wier.



Do virdrun haten déi belsch Zentralregierung an déi belsch Regiounen hir Verhandlungen op en Donneschde reportéiert. D'Gespréicher sollen en Donneschden de Moien um 10 Auer viru goen.



Dass de kanadesche Premier net op Bréissel fiert, ass jiddwerfalls keen Affront, sot de Vizepresident vum Europaparlament Aexander Graf Lambsdorff an engem Interview um Deutschlandfunk. Dass den Accord net kann ënnerschriwwe ginn, wier vill méi eng Blamage fir d'EU. Den FDP Politiker huet der wallounescher Regionalregierung virgeheit onrealistesch Fuerderunge gestallt ze hunn. D'Fro géif sech net stellen wéini den Accord elo ënnerschriwwe gëtt, mä de Problem géif vill méi wäit goen.





Den Alexander Graf Lambsdorff



No der Reunioun sot de belschen Ausseminister Didier Reynders e Mëttwoch den Owend spéit, dass weider Fortschrëtter konnten notéiert ginn, awer nach keen definitiven Accord. Vun engem Echec wollt hien net schwätzen, mä sot, dass nach e puer technesch Froe misste gekläert ginn. Den Didier Reynders geet dovun aus, dass d'Belsch en Donneschden den Ambassadeure vun den 28 EU-Länner seng Positioun kann zoukomme loossen. Déi kommen en Donneschden de Moien um 11 Auer zesummen. Sollt et een internen Accord ginn, muss dësen awer nach wahrscheinlech vun de Regionalparlamenter ofgeseent ginn. Eng Prozedur, déi nach eng Zäitchen dierft an Usprooch huelen.

Op ville Plazen ass een iwwert dësen Debloquage erliichtert, virop an der belscher Regierung.





Ceta / Reportage Dany Rasqué



Et ass en Accord, fir datt d'Belsch en oppent Land bleift, um economeschen, internationalen an diplomatesche Plang. En Engagement an eng Geleeënheet fir credibel um europäesche Parkett ze bleiwen, esou de belsche Premier Charles Michel.

All déi technesch Froen, déi e Mëttwoch den Owend nach op waren, konnten op eemol séier beäntwert ginn an de wallounesche Ministerpresident Paul Magnette ass zefridden, grad, well hir Demanden erfëllt konnte ginn. Grad beim Punkt vun der privater Juridictioun konnt ee sech duerchsetzen.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn weess, datt vill Länner frou iwwert dësen Debloquage sinn, ganz grouss Changementer gesäit hien awer elo net. Si hunn nach drop gepocht, datt de Ceta just ka fir dat a Kraaft trieden, wat EU-Recht ass an net, wat national Kompetenze sinn. Och wollt een nach eng Kéier präziséiert hunn, datt näischt, wat ëffentlech-rechtlech ass, muss liberaliséiert ginn.

De President vun deene Gréngen, de Christian Kmiotek seet, d'Verbesserungen, déi d'Belsch elo ausgehandelt huet, misste fir déi ganz EU gëllen. Am anere Fall soll Lëtzebuerg sech un d'Belsch drun hänken, op deene Punkten, déi eist Land betreffen, fir datt mir eventuell och nach kënne Verbesserungen erausschloen.