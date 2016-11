RTL-Video-Reportage: Wéi ass d'Situatioun a Griichenland? (26.10.2016) Viru 7 Méint gouf den "EU-Tierkei-Deal" vun der EU-Kommissioun gestëmmt.

Zil vun dësem Ofkommes war et de massive Flüchtlings-Stroum tëscht der Tierkei a Griicheland an der Ägäis z'Ënnerbannen. Do koumen all Dag zégdausende vu Flüchtlingen op de griicheschen Inselen un. Wéi gesäit et elo 7 Méint duerno aus, huet d'Ofkommes eppes bruecht ?

E Reportage vum Dan Wiroth.